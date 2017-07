Raisuqe et Waisea ont été mis à pied par le Stade français

Le Stade français l'avait annoncé, et il n'a pas traîné. Le club de la Capitale, qui avait indiqué qu'il "prendra, bien évidemment, les mesures appropriées" suite à l'arrestation de Joasai Raisuqe et Waisea Nayacalevu, a mis à pied à titre conservatoire ses deux joueurs. Interpellés dans la nuit de samedi à dimanche dans le XIIIe arrondissement de Paris pour violences en état d'ivresse, les deux Fidjiens ont été informés ce mercredi matin de la décision de leur direction, suite aux faits qui leurs sont reprochés. D'autant que Raisuqe est visé en plus par une plainte pour agression sexuelle.

Sanction disciplinaire à venir ?