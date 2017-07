TOP 14/PRO D2 - Les joueurs chômeurs "méritent une seconde chance" et certains ont retrouvé un club

Le 7 juillet dernier, le nombre de 28 joueurs se retrouvant sans club la saison prochaine était annoncé. Dans la liste, quelques noms connus du rugby français : Marvin O’Connor, Fabrice Estebanez ou encore Jérôme Porical. Le All Black, Hosea Gear, faisait également partie de ce groupe. 15 jours après, la donne a changé pour quelques-uns d’entre eux. O’Connor refoulera finalement les pelouses de Top14 la saison prochaine avec le Stade français, où il s’est engagé pour 4 ans. Gear a également trouvé un point de chute. Ce sera en Pro D2, du côté de Narbonne, que l’ex-ailier de Lyon évoluera pour les 2 prochaines saisons.

Prouver que c'est un accident de parcours

De son côté, Porical va s’entraîner dès la semaine prochaine avec le club de Béziers en Pro D2. Lui qui expliquait se préparer physiquement aux côtés de Ovidiu Tonita, pourra donc poursuivre sa préparation avec les infrastructures d’un club professionnel. Ce n’est pas une première pour l’ASBH, qui accueille également Benjamin Desorche depuis le 3 juillet dernier. Dans la sous-préfecture de l’Hérault, David Aucagne et David Gérard n’ont pas hésité à intégrer ces deux joueurs au groupe car "ces mecs là, ils méritent une seconde chance" , explique David Gérard. "Être chômeur, ce n’est pas une fin en soi. S’ils en arrivent là, c’est des fois pas de bol, des blessures ou des choix humains."

L'ancien ailier de Montpellier, Marvin O'Connor, portera désormais les couleurs du Stade français.Icon Sport

Le choix s’est porté sur l’arrière et le 2e ligne dans l’optique de les faire signer définitivement pour la saison à venir. "On se dit que ce sont deux garçons de qualité qui peuvent, peut-être, passer dans notre groupe." L’entraîneur des avants biterrois est convaincu que le champion de France 2009 avec l’Usap et l’ancien Albigeois vont "nous prouver que c’est juste un accident de parcours."

Avec ces deux joueurs, les seuls que le club a contacté parmi toute la liste, le staff biterrois veut avant tout miser sur l’humain pour les remettre en selle, après le coup d'arrêt connu au début de l'été. Une histoire d’hommes. "Des joueurs dits moins bons parce que ce sont des bons mecs et qu’ils sont honnêtes, sur le terrain ils font un massacre parce qu’ils ont ces valeurs là."

"La messe n'est pas dite"

Mais avant de les voir rejoindre officiellement le groupe, Jérôme Porical et Benjamin Desroche passent une batterie de tests, surtout pour évaluer leur forme physique. "Rugbystiquement, on les connaît. On sait à peu près ce qu’ils valent. Maintenant, il faut surtout voir physiquement où ils en sont, et mentalement. Et ça, on n’a pas besoin qu’ils soient tout le temps avec le groupe pour le tester."

Une préparation légèrement en marge du groupe, "plus protégée" . Avec en ligne de mire la signature d’un contrat, qui pourrait intervenir dès le 26 juillet, date à laquelle les joueurs seront définitivement considérés comme joueurs chômeurs. Ainsi, ils n’auront pas un statut de joueur supplémentaire. Bien que cela semble en bonne voie, David Gérard préfère tempérer : "Maintenant, j’espère que ça se passera bien jusqu’au bout et qu’ils resteront avec nous. Mais la messe n’est pas dite."