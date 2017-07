Cotter : "Contrairement à ce que j’avais pu entendre, tout le monde prend des cours de français"

Cruden. Pienaar. Picamoles. Y. Camara. Oui, Montpellier a fait très fort sur le marché des transferts et s’avance plus que jamais comme l’un des favoris pour le titre de champion de France pour la saison à venir. Mais le gros coup du MHR, et du président Mohed Altrad, c’est d’avoir attiré dans ses filets Vern Cotter. L’homme qui a conduit Clermont à son premier titre de champion de France. Discret dans les médias, le Néo-Zélandais s’est pourtant confié comme rarement dans un entretien accordé à Midi Olympique.

Vern Cotter (Montpellier) - 11 juillet 2017Icon Sport

L’homme à la casquette le reconnait : son passage au sein de la sélection nationale écossaise lui a énormément apporté. "Quand vous êtes sélectionneur, vous inversez votre manière d’appréhender les entraînements : vous ne réfléchissez plus à ce que vous allez donner à votre groupe. Vous choisissez, au contraire, ce que vous n’allez pas lui donner. En clair, ce que vous allez éliminer de vos séances, parce que vous n’avez pas le temps de tout aborder. Il vous faut être infiniment plus précis et efficace quand vous avez les joueurs sous la main. J'ai énormément appris" .

" J'ai énormément appris à la tête de l'Ecosse "

Son expérience, il va désormais devoir la mettre au service de Montpellier. Mohed Altrad est ambitieux et il veut décrocher le Graal, comme l’ont fait Mourad Boudjellal, Thomas Savare ou Jacky Lorenzetti. Cotter le sait, ce qui rend son défi encore plus grand. L’armada dont il dispose est impressionnante.

Vern Cotter et Nathan Hines (Montpellier) - Juillet 2017Icon Sport

Lui, ce qu’il recherche également, c’est donner une image positive du MHR. Et ainsi passer la parenthèse sud-africaine. "Contrairement à ce que j’avais pu entendre, tout le monde prend des cours de français" , défend-il. Avant d’ajouter : "Je ne perds pas de vue que le rugby doit être fait de plaisirs. Celui qu’on prend et celui qu’on donne. Si les gens qui ne savent pas quoi faire le samedi après-midi se disent "tiens, on va aller au stade pour y voir quelque chose de joli", on a rempli une partie de la mission" .

L'intégralité de l'entretien est à retrouver ce lundi dans Midi Olympique et en version numérique dès 19h30 ce dimanche ici.