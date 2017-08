Clermont encore champion ? C'est l'avis des entraîneurs du Top 14

Tradition des avant-saisons, le sondage Midi Olympique des entraîneurs a livré son verdict en Top 14 et Pro D2. Et comme souvent, le champion sortant, Clermont, est donné favori de la prochaine édition. Mais c’est aussi l’émergence de Montpellier, fort de l’arrivée de Vern Cotter et d’une constellation de stars, qui marque ce sondage. L'ASM recueille 5 voix, le MHR 4 et Toulon 2.

En Pro D2, malgré la nouvelle formule qui va rendre l’accession en Top 14 plus périlleuse, la consultation de Midi Olympique révèle que Grenoble sera le grand favori d’une saison qui débutera le 18 août prochain. Le FCG est plébiscité par 8 entraîneurs. Bayonne et Perpignan suivent avec 2 votes chacun.

Retrouvez les détails de ce sondage dans le Midi Olympique de ce vendredi. Une version numérique est disponible ici dès ce jeudi à 19h30 .