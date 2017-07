Carnet noir - Oyonnax en deuil après le décès accidentel d'un joueur de 15 ans

Formé au SO Givors et membre de l’US Oyonnax la saison passée, Nolan Derbak est décédé ce mercredi, à la suite d'un accident survenu la veille sur la commune de Grigny dans le Rhône. Âgé de 15 ans et cadre de l’équipe Gaudermen de l’USO, il était aussi membre de l’équipe M15 du Comité du Lyonnais.

Toute l’équipe de rugbyrama.fr adresse à sa famille et ses proches ses plus sincères condoléances.