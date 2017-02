Williams poursuivi pour "achat de stupéfiants" et O'Connor pour "usage"

Les gardes à vue de l'ex-All Black Ali Williams et du Wallaby James O'Connor, deux figures du rugby arrêtées ce week-end à Paris en possession de cocaïne, ont été levées dimanche soir, a-t-on appris de sources judiciaire et policière.

Ali Williams sera convoqué ultérieurement devant le tribunal pour "achat de stupéfiants" dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (plaider-coupable) et James O'Connor s'est vu notifier une amende pour "usage" dans le cadre d'une ordonnance pénale, ont-elles précisé. Les deux joueurs, qui comptent parmi les stars du Top 14, respectivement au Racing 92 et à Toulon, avaient été arrêtés en possession de 2,4 grammes de cocaïne.

D'après les premiers éléments de l'enquête, Ali Williams est celui qui a acheté la drogue. Il a été contrôlé négatif à la cocaïne. James O'Connor a été contrôlé positif, mais n'est pas impliqué dans la transaction. Selon une source policière, ils semblaient fortement alcoolisés au moment des faits.

Boudjhellal veut entendre O'Connor

Les deux hommes ont d'abord été placés plusieurs heures en cellule de dégrisement, et ce n'est qu'une fois l'effet de l'alcool dissipé que la garde à vue a pu leur être notifiée, a précisé cette source. Ils ont été entendus dimanche par la brigade des stupéfiants de la police judiciaire parisienne. Le revendeur, qui a dit aux enquêteurs avoir fourni de la cocaïne aux joueurs pour 180 euros, a été présenté à la justice, à l'issue de sa garde à vue, en vue d'une éventuelle mise en examen.

Le Racing 92 a annoncé samedi que Williams avait été mis à pied "de manière conservatoire". De son côté, le président de Toulon, Mourad Boudjellal, a affirmé à l'AFP qu'il ne prendrait "pas de décision avant d'avoir entendu" O'Connor. Organisatrice du championnat de France, la Ligue nationale de rugby a souligné que "ces faits, s'ils sont confirmés, constitueraient un manquement grave aux obligations incombant aux joueurs de rugby professionnels, à l'éthique de notre sport et porteraient atteinte à son image", évoquant la saisine des "instances disciplinaires".

Ex-international néo-zélandais, Alexander James Williams, plus communément appelé Ali Williams, 35 ans (77 sélections avec les All Blacks entre 2002 et 2012), évolue au poste de deuxième ligne au Racing 92 après avoir porté notamment les couleurs de Toulon. O'Connor, international australien de 26 ans (44 sélections entre 2008 et 2013), joue ailier ou arrière à Toulon.