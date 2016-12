Voici le nouvel hymne du Top 14 et de la Pro D2

Lors du Boxing Day qui se déroulera les 30-31 décembre et le 1er janvier, les supporters découvriront le nouvel hymne officiel du Top 14 et de la Pro D2. Cette musique accompagnera l'entrée des joueurs sur la pelouse à compter de la 15e journée de Top 14. La mélodie aux accents tribeaux a été composé par Paul Rouger et Franck Marchal (Le Comptoir du Son). Près de 50 musiciens ont été mobilisés pour enregistrer les différentes versions selon le communiqué de la LNR.

Et pour les plus curieux, voici le making-of de la séance d'enregistrement au Studio Guillaume Tell.