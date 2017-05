VIDEO, TOP 14 - L'essai de filou de Camille Lopez a fait définitivement basculer cette demi-finale

C'est une inspiration qui a énormément soulagé Clermont à la 47e minute de jeu. Réduits à 14 six minutes auparavant, les Clermontois semblaient touchés par l'exclusion définitive de leur deuxième ligne, Flip Van der Merwe. Le score affichait alors 19-12 en faveur des Auvergnats. Alors qu'ils investissaient les 22m franciliens, les joueurs de Franck Azéma obtenaient une pénalité, à 5 mètres de l'en-but du Racing 92. Camille Lopez s'emparait alors du ballon, jouait rapidement et marquait en force le troisième essai de son équipe. Avec la transformation de Morgan Parra, l'ASM prend alors 14 points d'avance (26-12) que les hommes de Laurent Travers et Laurent Labit ne remonteront jamais (37-31).