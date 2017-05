VIDEO - Pour sa dernière avant de raccrocher les crampons, Chris Masoe a réussi une transformation

Ce samedi, Chris Masoe a bouclé sa carrière à l'âge de 38 ans et 12 jours. International all black à 20 reprises, le troisième ligne centre du Racing 92 s'est même permis le luxe de finir sur un doublé en demi-finale de Top 14 malgré le revers contre Clermont (37-31). Mieux, il a eu le privilège de tenter (et réussir) la dernière transformation de son équipe après la sirène. De quoi (presque) oublier la déception de cette défaite et son carton jaune récolté (53e).

Enlassé par ses coéquipiers après son coup de pied, il n'a pas caché son émotion, lui qui a vécu tant de choses que ce soit chez les Hurricanes, Castres, Toulon ou avec le club francilien. En tout cas, il se souviendra longtemps de ses premiers et uniques points passés au pied en pro.