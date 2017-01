Toulouse : Cros et David incertains, Doussain, Perez et Marchand forfait pour le déplacement à Paris

"On a été touché assez durement par la grippe et la gastro et on prendra des décisions concernant certains cas qu'au dernier moment" a annoncé Ugo Mola ce jeudi. François Cros et Yann David font partie des plus touchés et sont "très incertains" selon l'entraîneur principal toulousain.

Ce dernier devra également se priver de Jean-Marc Doussain (tibia), sorti prématurément lors de la victoire face à Clermont lors de la dernière journée et absent pour une dizaine de jours. Paul Perez (cheville) et Julien Marchand (épaule), déjà absents face à l'ASM, ne seront pas rétablis pour le déplacement à Paris. Camara, Albacete et Maestri sont également toujours absents.