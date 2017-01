TOULON - LA ROCHELLE (20-23) - Notre conseil de classe : Brock James, Vincent Rattez, Ma'a Nonu...

Les bons élèves

Brock James (7,5)

Brock James, c'est définitivement la grande classe ! Entré en cours de jeu à la 33e minute à la place d'un Zack Holmes touché, l'ouvreur australien a une nouvelle fois été décisif. D'abord par son fabuleux jeu au pied d'occupation. Puis sur une merveille de passe sautée donc il a le secret pour offrir à Rattez son doublé. Et enfin sur la pénalité de la gagne après la sirène pour envoyer La Rochelle au paradis.

Lekso Kaulashvili (7,5)

On craignait pour le Stade rochelais au poste de pilier droit avec les absences de Uini Atonio et Mohamed Boughanmi, retenus en équipe de France. Lancé dans l'arène, Lekso Kaulashvili a pesé de tout son poids sur la rencontre. C'est bien simple : quand il était sur la pelouse de Mayol, La Rochelle dominait le RCT devant et notamment en mêlée. L'essai de pénalité varois ? Le pilier géorgien était sorti. La dernière mêlée maritime qui a obtenu la pénalité de la gagne ? Il venait de revenir sur le terrain. Plus qu'influent ce samedi.

Vincent Rattez (7)

Ce samedi, l'ailier rochelais qui est entré dans la lumière, ce n'est pas Gabriel Lacroix mais bien Vincent Rattez. L'ancien Narbonnais s'est trouvé à deux reprises au bon endroit au bon moment pour conclure plein d'opportunisme deux temps forts maritimes. Le premier doublé en Top 14 pour ce joueur qui découvre l'élite cette saison.

Vincent Rattez (La Rochelle) face à Toulon - 28 janvier 2017AFP

Victor Vito (7)

A l'image du paquet d'avants rochelais, Victor Vito a dominé son sujet. Une présence rassurante, des choix toujours bons et quelques gestes techniques magnifiques... Oui, le All Black est au-dessus du lot et a apporté tout ce que les Maritimes attendaient de lui. Surtout, il ne déçoit quasiment jamais. Levani Botia ou Kini Murimurivalu auraient aussi pu être cités.

Victor Vito (La Rochelle) face à Toulon - 28 janvier 2017AFP

Les mauvais élèves

Ma'a Nonu (3)

C'est bien simple, Ma'a Nonu a tout fait à l'envers ce samedi... Le trois-quarts centre toulonnais est passé totalement à côté de son sujet. Une grosse faute d'anti jeu qui aurait mérité un carton jaune, des plaquages manqués qui ont coûté cher, des en-avant en pagaille : la liste est longue ! Indigne de son statut. Et même inquiétant pour le RCT...

Ma'a Nonu (Toulon) face à La Rochelle - 28 janvier 2017Icon Sport

Jean-Charles Orioli (3,5)

Il a vécu un cauchemar... Une prestation terrible en conquête avec notamment d'énormes difficultés en touche. Son essai en force juste avant la pause sauve quelque peu son match, catastrophique par ailleurs.

Matt Giteau (4,5)

A-t-il vraiment joué face à La Rochelle ? On pourrait presque se poser la question tant l'ouvreur australien a été transparent. Non seulement il ne s'est pas montré à son avantage défensivement mais il n'a - et c'est plus surprenant - absolument rien proposé offensivement. On sent Matt Giteau vraiment diminué en ce moment. L'ombre de lui-même.