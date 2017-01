Top 14 - Yannick Nyanga (Racing 92) : "Un truc comme ça, un jeune joueur, ça peut le détruire"

"Une grosse incompréhension " : voilà ce que dit ressentir Yannick Nyanga, le troisième ligne international du Racing 92 (33 ans, 46 sélections), après avoir reçu une convocation comme son partenaire Brice Dulin devant la commission fédérale après un résultat anormal à l'higénamine. Dans Le Parisien, il explique avoir subi un contrôle antidopage le 8 octobre 2016, "après le match contre le Stade français. Deux mois après, j'ai reçu une notification de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour un résultat anormal" .

L'ancien Toulousain clame son innocence, précisant que cette molécule se trouve : "dans l'une des boissons à l'effort dynamisantes que j'utilise depuis quatre-cinq ans et que j'avais fait vérifier" . A l'instar de son coéquipier, il avoue être très surpris, ayant vérifié sur le site de l'AFLD que ce produit n'était pas interdit.

Yannick Nyanga (Racing 92) à l'entraînementIcon Sport

"Je vais partir me justifier de quelque chose qui n'existe pas"

Et le Francilien de continuer son propos : "Au milieu de tout ce qui se passe avec l'affaire des corticoïdes, ça paraît fou. Je vais partir pour me justifier de quelque chose qui n'existe pas ! [...] Je pense être une personne honnête, responsable et réfléchie. Mais je ne comprends pas comment je peux me retrouver la-dedans" .