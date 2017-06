TOP 14 - Vito, Nadolo, Botia... Notre Top 5 des meilleurs joueurs de la saison

1. Victor Vito (La Rochelle)

Son profil : Néo-Zélandais, 30 ans, 1,93m pour 112 kg, 33 sélections.

22 matches, 20 titularisations, 1583 minutes disputées, 4 essais inscrits.

L'ex All Black est tout simplement le meilleur joueur de l'année. Du début à la fin de la saison, ses performances ont porté La Rochelle et ont complètement changé la destinée des Maritimes. Contrairement à beaucoup de recrues, le talentueux numéro 8 n'a pas eu de période d'adaptation et il s'est très vite habitué aux joutes musclées du Top 14. Rayonnant à chacune de ses sorties et s'illustrant par ses qualités techniques et physiques hors du commun, Vito a certes fait une croix sur le célèbre maillot noir mais réussit à merveille son aventure française.

2. Nemani Nadolo (Montpellier)

Son profil : Fidjien, 29 ans, 1,94m pour 137 kg, 26 sélections.

17 matches, 15 titularisations, 1219 minutes disputées, 9 essais inscrits.

Le Fidjien a fait un retour aussi fracassant dans notre championnat que les nombreuses percussions qu'il a distribuées cette saison. Véritable char d’assaut, Nadolo n'a pas vraiment l'apparence d'un ailier. Il faut dire qu'avec ses 137 kg, il est peut-être le joueur le plus solide de l'histoire à son poste... Une imposante carcasse lui conférant un atout certain quand il s'agit de terminer les actions à quelques mètres de la ligne d'en-but. Mais Nadolo ce n'est pas que du "tout-droit". Très habile et altruiste, le Fidjien est un redoutable passeur et s'est révélé être un relais d'attaque très intéressant pour ses coéquipiers, à l'image de ce qu'il faisait chez les Crusaders auparavant.

3. Levani Botia (La Rochelle)

Son profil : Fidjien, 28 ans, 1,82m pour 103 kg, 8 sélections.

16 matches, 13 titularisations, 1062 minutes disputées, 2 essais inscrits.

Ce Top 5 a en partie été crée pour lui. Car Botia n'a figuré dans aucun de nos classements cette saison. La raison ? Son incroyable polyvalence, qui l'a amené à évoluer 5 fois en troisième ligne de mars à mai ! Le peu de matches joués au centre l'a donc privé de notre Top 5 des trois-quarts centre. Mais il avait bien entendu sa place sur le podium des meilleurs joueurs de la saison tant il nous a bluffés. Un athlète incroyable à la puissance folle et la volonté énorme. Quel guerrier !

4. Camille Lopez (Clermont)

Son profil : Français, 28 ans, 1,76m pour 88 kg, 16 sélections.

16 matches, 11 titularisations, 966 minutes disputées, 4 essais marqués, 76 points inscrits.

Il y a bien longtemps qu'un ouvreur français n'avait pas autant rayonné en Top 14. Et Camille Lopez a brillamment conjuré le mauvais sort cette année. Pourtant très sollicité avec les Bleus, le natif de Mauléon n'a pas vécu une saison de tout repos mais à su répondre présent à chaque fois qu'il le fallait. Régulier dans ses performances comme dans ses tentatives de buts, bon défenseur et fin leader d'attaque, Lopez a pris une nouvelle dimension et s'est imposé définitivement comme un patron. Un big boss qui a mené l'ASM sur le toit de l'hexagone pour la deuxième fois de son histoire.

5. Liam Gill (Toulon)

Son profil : Australien, 24 ans, 1,84m pour 96 kg, 15 sélections.

24 matches, 20 titularisations, 1618 minutes disputées, 7 essais inscrits.

Les plus avertis d'entre vous auront remarqué qu'il n'était "que" 2e de notre classement des flankers derrière Steffon Armitage. Mais nous nous devions de récompenser le parcours de Toulon jusqu'à la finale du Top 14. Et selon nous, l'Australien a été lors de cet exercice 2016/2017 le meilleur joueur du RCT. D'où sa présence dans ce Top 5. Aussi redoutable dans le domaine du jeu au sol où il est un véritable poison que disponible en attaque (7 essais), Gill a réalisé une première saison pleine en France et souvent porté les Varois.

I.P avec Maxime Brossard