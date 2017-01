TOP 14 - Vincent Clerc (Toulon) indisponible "4 à 5 mois"

"Vincent Clerc s'est gravement blessé", écrit le club classé 5e du Top 14, estimant son indisponibilité à "quatre à cinq mois".

La rupture du tendon d'Achille est une blessure grave et l'absence du joueur, qui aura 36 ans le 7 mai, pourrait même être plus longue. La suite de sa carrière pourrait ainsi être compromise. Blessé dimanche lors de la défaite à Clermont (30-6) comptant pour la 16e journée, Clerc avait déjà été opéré en septembre, du tendon d'Achille de la jambe droite cette fois, et venait de reprendre la compétition.