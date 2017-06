TOP 14 - Vern Cotter veut réussir là où personne n'a réussi à Montpellier : gagner le Brennus

On l’avait quitté sur le sol français le 10 mai 2014, sur la pelouse du Michelin, après une défaite en match de barrage contre Castres (16-22). Un épilogue malheureux pour refermer l’un des plus beaux chapitres de l’histoire de l’ASM. Une histoire qui aura duré huit saisons. Trois ans plus tard, Vern Cotter est de retour sur les bancs du Top 14, beaucoup plus au sud cette fois-ci, du côté de l’Altrad Stadium de Montpellier. Ce retour dans l’Hexagone semblait indéniable pour le technicien néo-zélandais, reconnaissant que le pays lui avait "forcément" manqué : "La France a eu une grosse influence sur ma vie. Mais elle a aussi influencé celle de ma famille : nous avons tous la nationalité française" , raconte-t-il sur le site du MHR.

Le demi d'ouverture néo-zélandais Aaron Cruden, futur joueur de MontpellierIcon Sport

" Un effectif capable de rivaliser avec les grosses cylindrées "

Car c’est désormais en Bleu et Blanc que l’ancien entraîneur en chef clermontois officiera. L’annonce avait été faite le 27 septembre dernier. Les prétentions du club héraultais ont séduit le technicien de 55 ans : "Il y a un vrai projet qui a été mis en place par le président Mohed Altrad. On sent qu’il y a beaucoup d’ambition." Et même s’il va falloir fixer des objectifs bien clairs, les grands moyens ont déjà été déployés avec les arrivées des Picamoles, Camara, Pienaar ou encore Cruden. "Nous avons construit un effectif capable de rivaliser avec les grosses cylindrées comme Clermont, Toulon, La Rochelle, le Racing 92, ou le Stade toulousain."

Pourtant, Vern Cotter concède qu'il ne connait "les joueurs que par réputation, et c’est la même chose pour eux. Nous allons nous découvrir." Mais cela n'empêche pas l’ambition. D'ici la fin de son contrat (2020), elle est simple : "Réussir ce que personne n’a encore réussi à Montpellier : à savoir remporter le Top 14."

Tourner la page sud-africaine

L’ère Jack White a donné une nouvelle dimension au MHR, sans pour autant atteindre le Graal de ramener le Brennus place de la Comédie. Pourtant, le nouveau boss sportif des Cistes entend bien poursuivre le développement du club. Et ce, bien au delà du sportif. "Pour moi, c’est très simple : il s’agit de s’améliorer dans tous les secteurs : technique, tactique, physique, psychologique, nutritionnel… Dans notre façon de vivre également : pourquoi on se lève le matin et on va au travail." L’ex-sélectionneur de l’Écosse souhaite également mettre l’accent sur la formation, sujet sur lequel le club héraultais a souvent été décri. "Nous aurons également besoin de développer les jeunes joueurs en manque de confiance, de façon à avoir un groupe homogène d’une cinquantaine de joueurs, avec quelques talents issus du centre de formation."

Jack White (Montpellier) - 5 mars 2017Icon Sport