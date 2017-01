Top 14 - Un temps annulées, les vacances des Toulonnais sont "seulement" raccourcies

Humiliés samedi chez eux par La Rochelle (23-20), les Toulonnais ont vu raccourcies dans la foulée par l'entraîneur Mike Ford les vacances qui devaient commencer immédiatement après la 17e journée de Top 14. Ils peuvent même s'estimer heureux, puisque leur exubérant président voulait tout simplement les supprimer.

Les joueurs d'accord pour convertir les congés payés en sans solde

"Je viens de parler à Mourad (Boudjellal), on aura une semaine de repos jusqu'au 5 février" , a confirmé le technicien anglais, avant de titiller l'orgueil des siens. "On a fait de bons entraînements. Les joueurs ont bien réagi. On avait un plan de jeu clair, précis. Mais les joueurs doivent se demander s'ils étaient prêts pour la bataille, pour la guerre" .

Samu Manoa (Toulon) tente de servir Juanne SmithIcon Sport

Initialement, avant l'intervention d'un Boudjellal remonté, il était pourtant prévu que les joueurs s'égaient dans la nature jusqu'au 8 février. Au final, leurs congés ne seront donc rabotés "que" de trois jours. Touché dans sa fierté, le groupe pourrait cependant faire une concession supplémentaire à son employeur. Entre eux, dans le vestiaire, les joueurs se sont en effet fixés un objectif tenu secret. Et s'ils ne parviennent pas à le tenir, ils sont d'accord pour convertir ces congés payés en congés sans solde. Il n'est pas dit que leur fougueux président apprécie ce "cadeau"...