TOP 14 - Ugo Mola (Toulouse) : "La qualification n'est pas totalement perdue"

"On recevait une équipe en totale confiance et qui n'est pas par hasard leader du championnat et dès lors que cette équipe maîtrise son rugby, elle est redoutable, on en a eu la preuve ce soir. Le coup est rude. Je crois que le club ne s'est jamais trop retrouvé dans ce genre de situation depuis bien longtemps. A nous de trouver les solutions, il reste quelques journées pour inverser la tendance. On peut pas la rendre plus compliquée mais jusqu'à preuve du contraire, la qualification n'est pas totalement perdue. On savait que cette période allait être compliquée. On s'est mis dans une grande difficulté mais l'histoire du club doit être un moteur et non un frein" , a déclaré le manager du Stade toulousain après la rencontre.