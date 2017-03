TOP 14 - Ugo Mola (Toulouse) : "Avec l’effectif dont je dispose, je dois me qualifier…"

"J’ai pris la suite de l’entraîneur le plus titré et on savait que la suite serait compliquée. A l’époque tout le monde était d’accord pour l’entendre" , a rappelé Ugo Mola alors que son équipe occupe la huitième place du Top 14. A sept journées de la fin "il nous est désormais impossible de perdre le moindre match à domicile et il faudra sans doute aller gagner deux fois à l’extérieur" , estime Mola. L’entraîneur principal toulousain a ensuite clairement assumé ses responsabilités en déclarant : "Entraîneur, avec l’effectif dont je dispose, je dois me qualifier. Ça c’est ma pression personnelle et personne d’autre ne me l’a mise" .