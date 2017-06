Top 14, transfert - L'Australien Adam Ashley-Cooper file au Japon

En Gironde, l'ancien joueur des Brumbies et des Waratahs (vainqueur du Super Rugby en 2014) a disputé 37 matches toutes compétitions confondues et inscrit 13 essais, sans parvenir à faire franchir un pallier à l'UBB. Le mois dernier, il avait été retenu au sein des Barbarians britanniques par Vern Cotter, futur manager de Montpellier, et avait disputé une rencontre contre l'Angleterre.