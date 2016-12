TOP 14 - Toulouse va mieux ? On le saura à Grenoble…

S’il s’impose jeudi soir à Grenoble, le Stade Toulousain sera troisième du Top 14. Cela ne durera sans doute que le temps d’une soirée, en attendant le résultat des rencontres du lendemain, mais une quatrième victoire de rang confirmerait tout de même la montée en puissance des Stadistes. Les Toulousains vont-ils mieux ? Eux en sont persuadés. Et ils le disent, à l’image de Yann David. "On n’a rien lâché depuis le début de saison malgré des hauts et des bas, on a continué de bosser et ça commence à payer depuis trois semaines. On est sur une bonne dynamique et il faut garder cet élan" .

Yoann Huget (Toulouse) - 17 décembre 2016Icon Sport

C’est également l’avis de William Servat. "Oui, la dynamique est positive. Les joueurs commencent à trouver des repères intéressants dans le jeu et on espère que cela va se confirmer" . Les deux victoires bonifiées face aux Italiens des Zebre, auxquels ils ont passé quatre-vingt dix points en 144 minutes (le match aller ayant été amputé de 16 minutes à cause du brouillard), l’ont par moment démontré. Oui, mais c’était les Zebre. Après la victoire, elle aussi bonifiée, acquise à domicile face à Brive lors de la dernière journée (30-12), c’est surtout leur comportement à Grenoble qui confirmera la tendance.

Servat : "Ne pas les craindre serait un manque de respect"

Face à une équipe que les Rouge et Noir avaient corrigée chez elle lors de la dernière journée du précédent exercice (14-53) et qu’ils ont battu sans souffrir lors du match aller (31-3), les chiffres sont clairement en leur faveur : battus onze fois en treize journées, les Grenoblois encaissent 33 points de moyenne et ont déjà pris 50 essais. C’est presque le triple du Stade toulousain (18), meilleure défense hexagonale. Les Isérois restent également sur une série de sept revers de rang toutes compétitions confondues, si on veut bien admettre qu’ils disputent vraiment le Challenge européen où ils viennent d’encaisser 130 points en deux week-ends face aux Ospreys avec une équipe bricolée. "Ils ont fait des choix dans la gestion de leur effectif. Ils ont envie de survivre dans ce Top 14 et on s’attend forcément à un match très engagé. Elle manque de confiance mais quand elle trouve son jeu cette équipe peut être redoutable" , se méfie pourtant Servat. "Ne pas les craindre serait un manque de respect" , assène même l’ancien talonneur international.

William Servat (Toulouse)AFP

David : "On prépare ce match comme une finale"

Et pour corroborer ses craintes, le technicien toulousain a des arguments. "Grenoble récupère de nombreux joueurs et c’est sans doute une des équipes les plus compétitives qu’ils ont pu aligner cette saison qui va se retrouver face à nous" . On dirait que le message a été entendu par le vestiaire. "Le jeu que propose Grenoble ne reflète pas vraiment leur classement. C’est une équipe dont il faudra se méfier. On est prévenu et on prépare ce match comme une finale" , estime ainsi David.

"On a eu de bon résultats en Coupe d’Europe mais il ne faut pas s’endormir, au contraire. Attention car on a tendance à se relâcher à l’intérieur de chaque match et si on ne joue qu’une demi-heure à Grenoble ça va être dur" , renchérit Dorian Aldegheri. "Grenoble propose beaucoup de temps de jeu et c’est toujours compliqué de défendre contre ce genre d’équipe" , se méfie également le jeune pilier droit. Alors que le Stade Toulousain ne s’est imposé qu’une fois en six matches l’extérieur depuis le début de la saison, il y a presque deux mois à Pau (24-20), c’est le moment idéal pour frapper du poing sur la table avant de recevoir Clermont, le 31 au Stadium. "Oui, c’est un virage important" , conclut Yann David. Sûr…