TOP 14 - Toulouse : Ugo Mola et le "caractère d'un groupe"

Alors qu'ils ne comptent qu'une seule victoire à l'extérieur en sept déplacements, à Pau il y a plus de deux mois (24-20), le comportement des Toulousains à Paris sera scruté par leur entraîneur.

"Je fais partie de ceux qui pensent que les groupes et les histoires se construisent à l'extérieur" a ainsi déclaré Mola avant de détailler le fond de sa pensée : "Jouer devant les siens, devants ses potes, sa famille, offre un supplément d'âme qui permet d'en mettre un peu plus mais à l'extérieur il faut autre chose et c'est là que l'on peut jauger du caractère et de l'état d'esprit d'un groupe. Face au Stade français, même si cette opposition a un peu perdu de sa saveur par rapport aux années 2000, cela reste un match acharné, accroché et on s'est préparé à ça" .