TOP 14 - Toulouse : Thierry Dusautoir devrait prendre sa retraite à la fin de la saison

L'emblématique flanker du Stade toulousain, Thierry Dusautoir, devrait prendre sa retraite à la fin de la saison. Selon Côté Toulouse, Dusautoir, en fin de contrat en juin prochain, ne devrait pas prolonger l'aventure. Après avoir fait ses adieux au XV de France en 2015, le "dark destroyer", élu meilleur joueur du monde en 2011, devrait ce coup-ci tourner la page avec les Rouge et Noir.

Passé par Bordeaux-Bègles, Colomiers et Biarritz avec qui il a décroché deux titres de champion de France (2005, 2006), Dusautoir est arrivé à Toulouse en 2006. Club avec lequel il fut sacré 3 fois champions de France (2008, 2011, 2012) et 1 fois champion d'Europe (2010). Après les départs de Vincent Clerc (Toulon) et Clément Poitrenaud (Sharks) l'an dernier, et celui de Grégory Lamboley, en partance pour La Rochelle la saison prochaine, c'est un autre joueur historique qui s'apprête à quitter le club.