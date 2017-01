TOP 14 - Toulouse - Pau (10-20) - Pau a donné une véritable leçon d'efficacité à Toulouse

Pau a créé la surprise en s'imposant à Toulouse (10-20), notamment grâce à deux essais de Bianchin et Fumat. Face à un Stade emprunté, les Béarnais se sont montrés beaucoup plus pragmatiques et prennent leur revanche après leur défaite à domicile contre la bande de Dusautoir en octobre dernier. Toulouse termine son mois de janvier sur une pâle copie et se remet à douter en championnat.

Privé de 8 de ses internationaux à l'approche du Tournoi, Toulouse, probablement fatigué après un match intense face au Connacht, a enchaîné les maladresses. Dusautoir et Médard ont été méconnaissables, pendant que Marques, Kunatani et Flood semblaient aux abonnés absents. En-avant, passes hasardeuses, manque de patience, et oublis en défense, ce Stade-là ne pouvait espérer mieux, surtout en encaissant un essai dès la 3e minute. En face les Béarnais se sont montrés solidaires et appliqués.

Pau, supérieur dans les rucks

Avec des joueurs comme Dusautoir, Faasalele, Armitage et Dougall notamment, on s'attendait à un combat féroce dans les zones de ruck. Il n'en a rien été tant les Palois se sont montrés supérieurs. Toulouse a perdu le ballon sur ses deux premiers passages au sol, et a été sans cesse contrarié par une équipe béarnaise bien plus présente et agressive dans ce secteur. En milieu de première période, Ernest-Wallon commençait à gronder. Et alors qu'on attendait une réaction toulousaine, la seconde mi-temps débutait de la même façon, avec des Béarnais toujours au-dessus dans le combat. Seule ombre au tableau pour la Section : la sortie sur blessure d'Armitage à la 79e minute.

Paul Perez (Toulouse) face à Pau - 28 janvier 2017Icon Sport

Avec cette défaite à domicile, la deuxième après Toulon, les hommes d'Ugo Mola ternissent un mois de janvier qui s'annonçait radieux après des succès probants face à Clermont et au Stade français, et une qualification pour les quarts de finale de la Champion's Cup. Grâce à ce succès, Pau se relance et se rapproche des 6 premières places, en comptant toujours un match en moins.