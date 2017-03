Top 14 - Toulouse : les chiffres de l’angoisse

0... comme le nombre de point lors des 3 derniers matches

Triste première : jamais depuis l’instauration du Top 14, lors de la saison 2005-2006, le Stade toulousain n’avait enchaîné trois matches consécutifs sans marquer le moindre point au classement. Ces trois dernières défaites subies sans le moindre bonus défensif (Pau (10-20), Montpellier (27-18) et donc La Rochelle (21-27)) sont donc plus préjudiciables encore que la série de cinq matches sans victoire de la saison dernière (mais avec deux nuls face à Brive et l’UBB au milieu). Et pire encore que les cinq défaites de rang vécues au début de la saison précédente, la dernière de Novès, où les Toulousains avaient pris le bonus défensif lors du troisième revers, face à Clermont à domicile (9-13). Ça plombe…

Cyril Baille (Toulouse)Icon Sport

3... comme le nombre de défaites à domicile

Jamais depuis le début du XXIe siècle le Stade toulousain ne s’était incliné trois fois dans son antre (2 fois en 2007, 2010 et 2015). Battue par Toulon (15-32), Pau (10-20) et La Rochelle (21-27), la promotion 2016-2017 du Stade toulousain laissera une trace dans les livres d’histoire. Pire, les plus cyniques noteront au passage que ces trois défaites ont toutes été concédées sans que les Rouge et Noir n’obtiennent le moindre bonus défensif. Dur. "Ce n'est pas cruel" , a pourtant reconnu avec lucidité Thierry Dusautoir dimanche soir avant de pointer du doigt les raisons de cet échec : Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. "Il y a bien ce sursaut d'orgueil sur la fin mais il aurait fallu se réveiller un peu plus tôt. L'enjeu méritait ça" .

Thierry Dusautoir (Toulouse) - février 2017Icon Sport

10... comme le nombre de défaites après 19 journées

Là aussi c’est inédit. Lors de la saison 2013-2014, et lors de la suivante, le Stade Toulousain comptait "seulement" neuf défaites à ce stade de la compétition. Depuis dimanche et pour la première fois depuis de son histoire en Top 14, son bilan est négatif à sept journées de la fin de la saison régulière. Depuis l’instauration du Top 14, soit sur les onze dernières saisons, le Stade toulousain s’est incliné à 65 reprises en phase régulière, soit moins de six fois en moyenne. En huit mois, cela lui est déjà arrivé dix fois ! "Je crois que le club ne s'est jamais trop retrouvé dans ce genre de situation depuis bien longtemps" , a sobrement reconnu Ugo Mola dimanche.

Ugo Mola - Stade toulousainAFP

12... comme le nombre maximum de défaite du 6e