TOP 14 - Toulon - Racing 92 (17-11) : Le RCT a pris des bonnes résolutions et a vaincu sa bête noire

Les amateurs de combat ont été servis car de cet affrontement entre Toulonnais et Racingmen, on retiendra que cela aura tapé dur dans les duels (ce ne fut pas sans conséquences !). On signalera surtout que le RCT a mis fin à une série de trois défaites face au champion de France en titre (17-11) qui est, au terme de ce match, éjecté du Top 6. Cette opposition entre deux grosses défenses a basculé sur des détails. Les Varois ont eu les meilleures intentions et surtout une conquête plus performante dans les moments clés.

L’entrée en veste de costume était de rigueur sur toutes les pelouses en ce week-end de Boxing Day mais les Franciliens ont rajoute de l’originalité. En s’offrant une coupe de champagne sur la pelouse juste avant le coup d’envoi - comme leurs aînés de 1990 - ils envoyaient malgré eux un message. Quitte à trinquer, ce ne devait pas être pour rien. Pourtant, que ce fut dur pour eux d’exister dans les premières minutes. Si Dan Carter ouvrait le score sur pénalité (27e, 0-3), cela faisait suite à la première intrusion dans les 22 mètres.

Un RCT diminué mais un énorme Bastareaud

Le réalisme a d’abord été en défaveur de Toulonnais pas vernis par les blessures. Romain Taofifenua (3e, genou), Charles Ollivon (19e, cheville) et Éric Escande (20e, main) ont tour à tour dû céder leur place, ce qui venait forcément perturber le plan de jeu. Sauf que le RCT a fait preuve de ressources pour passer au-dessus de ces coups durs.

Comme leader d’attaque, on retrouvait Mathieu Bastareaud. Presque décisif d’entrée (4e), il n’a jamais baissé de rythme. Son grattage sur la fin (77e) a même été accompagné d’une ovation de Mayol. De quoi faire changer d’avis le sélectionneur Guy Noves, présent dans les tribunes et qui a échangé quelques mots avec Bernard Laporte ? Le centre était en tout cas au niveau international ce dimanche soir.

Le RCT a tenu un résultat acquis notamment grâce à l’essai de Ma’a Nonu (39e, 11-6), en puissance et après une différence sur l’aile de Bryan Habana, le tout en infériorité numérique après un carton jaune contre Brice Dulin (35e). La réaction du Racing, suite à un ballon porté et aplati par Dimitri Szarzewski (55e, 11-11), ne s’est faite que par intermittence. Les efforts furent nombreux dans cette rencontre engagée et aux points, tel un combat de boxe, Toulon en est sorti vainqueur. Le succès est précieux, il comptera certainement.