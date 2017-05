TOP 14 - La Rochelle - Toulon : Une magnifique demi-finale bourrée d'incertitudes

Le contexte

En seulement 3 ans, La Rochelle est passée des phases finales de Pro D2 à celles du Top 14. Et pas par la petite porte ! Non, le Stade rochelais est tout simplement devenu le patron du rugby français cette saison en s'installant à la place de leader pendant 11 journées, dont les 7 dernières de cet exercice 2016/2017. Grâce notamment à une incroyable série de 11 matches sans défaite entre novembre et avril (record du Stade toulousain égalé). Un véritable bol d'air frais et une magnifique récompense pour un club qui possède seulement le 12e budget du Top 14 mais qui s'est construit intelligemment.

9e les 2 saisons précédentes, les Maritimes ont su se montrer patients. Et malins, à l'image de leur recrutement. La question qui se pose, c'est comment les Rochelais vont aborder cette demi-finale. Eux étaient exempts de barrage pendant que Toulon ferraillait face à Castres. Surtout, les hommes de Patrice Collazo et Xavier Garbajosa n'ont pas l'expérience de ces grands rendez-vous. Et la demi-finale de Challenge Cup perdue face à Gloucester l'a bien prouvé.

La joie des joueurs de La Rochelle - 1er janvier 2017AFP

Loin de la sérénité rochelaise, le RCT a lui vécu une nouvelle saison mouvementée. Et marquée notamment par les limogeages de Diego Dominguez et Mike Ford. Si les Toulonnais se sont remis sur de bons rails et sont montés en puissance depuis leur prise en mains par Richard Cockerill et Matt Giteau, qui ont installé un jeu simple mais diablement efficace, une cascade de blessures les a frappée de plein fouet cette semaine. François Trinh-Duc, Ma'a Nonu, Bryan Habana, Laurent Delboulbès et Levan Chilachava ont dû renoncer ces derniers jours. Les Varois auront-ils les armes pour lutter face à la meilleure équipe de la saison ? Réponse ce vendredi soir...

Les face-à-face : égalité parfaite, mais pas cette saison

Depuis la création du Top 14 en 2005, La Rochelle et Toulon ont croisé le fer à 13 reprises. Pour 6 victoires de chaque côté et 1 nul. Cette saison, les Varois ont ramené le nul de Marcel-Deflandre en octobre (17-17) mais les Maritimes se sont ensuite imposés à Mayol en janvier (20-23).

Toulon - La Rochelle - 28 janvier 2017AFP

Les joueurs à suivre : Vito et Botia toujours plus haut ?

Le meilleur joueur de cette saison de Top 14, c'est certainement Victor Vito. Le numéro 8 rochelais, double champion du monde avec les All Blacks, portera-t-il La Rochelle encore plus haut ? Les supporters maritimes en attendant au moins autant de Levani Botia, monstrueux aussi bien au poste de flanker - qui sera le sien ce vendredi soir - qu'au centre. Derrière, le danger peut venir de partout avec notamment les jambes des Kini Murimurivalu, Gabriel Lacroix, Vincent Rattez ou Arthur Retière.

Levani Botia (La Rochelle) - mars 2017Icon Sport

À Toulon, on surveillera forcément de très près la prestation du jeune Anthony Belleau, qui va suppléer François Trinh-Duc à l'ouverture. Et celle de James O'Connor, qui remplacera Ma'a Nonu au centre. La puissance des Guilhem Guirado, Romain Taofifenua, Duane Vermeulen, Mathieu Bastareaud et Josua Tuisova ne devrait pas être de trop face aux gros gabarits rochelais.

3 stats à avoir en tête

1. L'ancien clermontois Brock James est le seul joueur de l'effectif rochelais à avoir déjà disputé une demi-finale de Top 14.

3. Le jeune ouvreur Anthony Belleau (21 ans) sera titulaire avec le RCT pour la 3e fois seulement de la saison. Le pilier droit remplaçant Emerick Setiano (20 ans) ne compte lui que 2 bouts de match chez les pros.

4. C'est le nombre de matches disputé par Matt Giteau cette saison avec le RCT. En l'absence de nombreux joueurs, l'Australien débutera cette demi-finale sur le banc et fera donc office d'entraîneur - joueur ce vendredi soir.

Matt Giteau (Toulon) - avril 2017Icon Sport

Ils ont dit

Mourad Boudjellal (président de Toulon)

" Je cherche des volontaires pour jouer un match de rugby vendredi à 21h "

Romain Sazy (troisième ligne de La Rochelle)

" C’est peut-être la belle histoire, on verra vendredi. On n’a peut-être pas d’expérience mais on ne se pose pas de questions "

Richard Cockerill (entraîneur de Toulon)

" Ce sera une bataille. On vient avec les couilles pour gagner "

Patrice Collazo (entraîneur de La Rochelle)

" On ne peut pas nous vendre du rêve, il faut être réaliste. Toulon est triple champion d'Europe, champion de France, avec 8 500 sélections sur le terrain et ils jouent à 30 bornes de la piaule avec 75 000 Toulonnais dans les tribunes "

Patrice Collazo - La RochelleIcon Sport

Notre avis

Le RCT apparaît vraiment affaibli à l'approche de cette demi-finale. Et si La Rochelle est capable de jouer le rugby qu'elle a pratiqué durant la saison régulière, la mission sera très compliquée pour Toulon. Succès du Stade rochelais avec un écart compris entre 5 et 10 points.