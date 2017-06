Top 14 - Toulon évoluera en Top 14, accord trouvé entre Boudjellal et la SASP du RCT

Toulon a rapidement tenu à rassurer ses nombreux supporters : il évoluera l’an prochain en Top 14. Menacé d’une rétrogradation administrative, le club varois annonce que sa situation va être rapidement régularisée auprès de la DANCG après qu’un accord entre le président Mourad Boudjellal et l’Association du RCT ait été trouvé concernant l’augmentation du capital. Désormais, l’homme fort de Toulon va détenir 93% des parts du club, contre 51% auparavant.

Ce mardi matin, Var Matin avait lancé une bombe : le RCT accusait un trou de plus de 2 millions d'euros. La DNACG, le gendarme financier, a demandé au président Mourad Boudjellal de procéder à une augmentation de capital (2 millions) afin de répondre à sa situation financière. Il était notamment question de provisionner l’amende de 1,7 millions d’euros que le RCT doit verser à son ancien équipementier, Puma, après une rupture de contrat abusive. Le club varois doit apporter les fonds avant son audition le 30 juin prochain. Avec cet accord, le RCT semble donc désormais à l'abri.

Le groupe de Toulon - Juin 2017Icon Sport