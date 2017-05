TOP 14 - Toulon "compte sur Nonu" pour la finale

"On ne dira pas ce qu'il a, mais Ma'a Nonu s'est entraîné aujourd'hui (lundi). Nous, on compte sur lui pour la finale" , a dit le patron du RCT. Boudjellal n'a pas levé l'incertitude sur d'autres joueurs de son équipe, blessés, comme le demi d'ouverture François Trinh-Duc, absent de la demie gagnée contre La Rochelle (18-15), ou le deuxième-ligne Romain Taofifenua, touché lors de ce match à Marseille. Les blessés passent des tests physiques. "Les premiers résultats sont plutôt encourageants pour beaucoup de joueurs, mais ce ne sont que les premiers résultats" , a expliqué le dirigeant.

Jonny WilkinsonIcon Sport

Jonny Wilkinson au chevet des buteurs