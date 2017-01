Top 14 - Toulon : Alesana Tuilagi pas opérationnel tout de suite

"Il ne pourra pas jouer contre La Rochelle (le 28 janvier), pour l'instant il n'est pas prêt" , a dit Dal Maso. Samedi, le RCT joue à Londres contre les Saracens en Coupe d'Europe. Tuilagi, âgé de 35 ans, se sent "prêt", mais "je vais attendre mon tour et d'abord m'entraîner dur" , a-t-il ajouté. A Toulon, "il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau" , a ajouté l'ex-joueur de Leicester et Newcastle en Angleterre.

"Avant je les voyais à la télé, maintenant je m'entraîne avec eux. Je vais tout donner pour me mettre à ce niveau" . Il "espère apporter (son) style" , qu'il ne définit pas. "Ce n'est pas moi qui en parlerai le mieux" , a dit Tuilagi. Pour Dal Maso, le Samoan apporte "beaucoup plus de 'power' et peut-être un peu moins de vitesse que Clerc" . "Quand vous avez Tuilagi qui arrive en face, il vous reste 1/10e de seconde de réflexion" , a-t-il ajouté pour caractériser sa puissance.