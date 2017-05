Top 14 - Touchée mais pas coulée, La Rochelle compte "revenir encore plus forte"

Le sport est parfois cruel. Leader incontesté et incontestable de la saison, La Rochelle a vu son rêve se briser sur la pelouse de l'Orange Vélodrome. Crucifiée par un drop au-delà de la sirène. S'ils ont mis du temps à digérer et à sortir des vestiaires, les Rochelais ont assumé et se sont présentés devant la presse. "C'est très dur, on a un peu les larmes aux yeux" , résumait Mike Corbel dans les couloirs de l'enceinte marseillaise.

Vidéo - Corbel : "On en avait les larmes aux yeux" 01:20

Comme pour illustrer les propos de son pilier, Patrice Collazo est apparu le visage marqué par le déception. Le natif de la Seyne-sur-Mer, à quelques kilomètres de Toulon, a évidemment été questionné sur le carton rouge de Pierre Aguillon à la 51e minute de jeu. L'un des tournants du match. "Est-ce que c'est important de savoir comment je trouve le carton rouge ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? Je n'ai rien à dire sur ça" , a-t-il balayé dans un premier temps.

Collazo : "Possible que le carton change le match"

Avant d'être un peu plus explicite. "C'est possible que ça change le match. On s'est retrouvés désorganisés et on a laissé énormément de forces. A 14, contre une équipe comme Toulon, la problématique est multipliée par deux" .

Vidéo - Collazo : "Quand vous jouez à 14 contre Toulon..." 01:02

En dépit de l'expulsion, les Rochelais ont eu deux balles de match avec deux pénalités de 50m dans les dix dernières minutes. Mais Zack Holmes n'a pas su trouver la distance. Et juste avant le drop assassin, il y a cette action où les Maritimes se font sanctionner au sol. "On a manqué de maîtrise individuelle sur la dernière possession. On aurait dû conserver ce dernier ballon aux 50m, qu'on a finalement lâché sur une passe un peu hasardeuse et on s'est retrouvé à 5m de notre ligne" , regrettait Collazo.

Retière : "En première mi-temps, ce n'était pas nous"

Les regrets viendront également du premier acte et notamment de l'entame de match avec une grosse domination de La Rochelle qui ne s'est pas concrétisée. "En première mi-temps, Toulon nous a bien embêté notamment sur les rucks et en défense. On a été un peu lent. Les trois semaines sans jouer nous ont fait un peu mal je pense. Ce n'était pas nous" , tentait d'analyser Arthur Retière. "Dans le premier quart d'heure, on ne score pas. Il faut regarder pourquoi. On s'approche à 5m de leur ligne et on prend pénalité contre nous" , complétait Collazo.

Gabriel Lacroix (La Rochelle) face à Toulon - 26 mai 2017Icon Sport