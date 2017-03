Top 14 - Thomas Savare se donnerait 3 mois pour trouver un repreneur pour le Stade français

Après l'annulation du projet de fusion entre le Racing 92 et le Stade français ce dimanche, le club parisien ne semble pas pour autant sorti d'affaire. Selon Canal +, le président Thomas Savare se serait donné 3 mois pour trouver un repreneur au club. Dans le cas contraire, l'équipe parisienne risquerait la relégation administrative en Fédérale. Pas de quoi rassurer les joueurs et les supporters qui ont déjà passé une semaine compliquée.

Chez nos confrères de Midi Olympique, Savare est revenu sur ce sujet, avouant : "Si un repreneur se présente avec un projet concret et viable, je cèderai le club. Mais d’abord, on va s’attacher à bien terminer l’exercice en cours [...] Jusqu’à la fin de la saison, je serai là. Après, on verra..." .