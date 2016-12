TOP 14 - Thibault Lacroix (Bayonne) : "On prend 40 points tous les week-ends"

Comment va l'Aviron après La Rochelle et avant Castres ?

Thibault LACROIX : C'est un peu dur. On a beaucoup parlé, beaucoup échangé. On a décidé, entre joueurs, de se prendre en main, qu'on était les seuls responsables de l'échec de La Rochelle. On va à Castres, pas pour se rassurer car il y aura toujours un doute, mais pour donner le maximum. Au moins dans l'intensité et dans le contenu.

" Maintenant, on va moins réfléchir. Ça va être beaucoup de duels et beaucoup d'intensité "

Ça veut dire quoi, se prendre en main ?

T.L : Ce qui change est qu'on va peut être moins réfléchir au plan de jeu. On va être plus dans l'affrontement. On va plus mettre la pression sur les autres que se mettre la pression sur nous. On a vu qu'on a fait une très bonne première mi-temps contre La Rochelle et qu'après, ils ont 95% de possession de balle en deuxième mi-temps. Pourquoi on arrive pas à récupérer le ballon ? On a vu ou on était défaillants. Je pense que c'était beaucoup dans la tête et dans l'envie. L'envie, on va la retrouver à Castres. Maintenant, on va moins réfléchir. Ça va être beaucoup de duels et beaucoup d'intensité.

Avez vous un sentiment d'impuissance sur le terrain ?

T.L : On prend 39 à 0 en deuxième mi-temps, c'est être impuissant. On ne s'échappe pas quand même. La Rochelle est une très bonne équipe, très structurée avec des joueurs très puissants. Mais c'est vrai que le constat est là, on prend quarante points tous les week-ends. Il faut changer des choses. Sur certains matches, pour se rassurer, il faut poser le cerveau avant d'entrer. Le rugby c'est ça, un sport de combat à la base. Si on met le combat, au moins, on va se rassurer là-dessus et ne pas prendre quarante points comme on peut le faire très souvent le week-end. Ce n'est pas possible. On est tous des professionnels et on appelle ça une faute professionnelle. On est les seul à pouvoir changer ça.

La déception des joueurs bayonnais à ParisIcon Sport

Vous confirmez que prendre quarante points tous les week-ends, ça vous touche ?

T.L : Ce n'est pas un plaisir et on ne le fait pas exprès surtout. On joue contre de très bonnes équipes. Là, on est plus en Pro D2 et tous les week-ends, on le ressent. Faut-il continuer à jouer comme on le faisait l'année dernière ? C'est peut être là-dessus qu'on a la clé. On grille beaucoup d'énergie en attaque. Peut être faut-il mettre plus la pression sur l'adversaire et faire des économies d'énergies pour être ensuite plus agressif sur tout le match et non pas sur une mi-temps.

" On est dans une la pire des positions. C'est à nous de nous sortir de ce pétrin "

La crainte de vivre six prochains mois très compliqués existe-elle ?

T.L : On sait que ce sera très compliqué. Mais tant que comptablement, on n'est pas morts, on va y croire. On est dans une la pire des positions. C'est à nous de nous sortir de ce pétrin. Mais c'est sûr que ça va être six mois... Je l'ai déjà vécu et ce n'est pas plaisant. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de stress. Maintenant, on est les seuls acteurs à pouvoir inverser la tendance.

Le capitaine de Bayonne Jean MonribotAFP

Qu'avez-vous pensé de la colère du président Francis Salagoity après La Rochelle ?

T.L : Il met beaucoup d'énergie dans son club de cœur. A chaud, il a pu réagir comme ça. Je pense que ce serait dommage qu'il arrête maintenant. Bayonne a sa place dans l'élite. Il a beaucoup parlé à chaud et il attend surtout que nous, on fasse le boulot pour retrouver l'envie dans le club. C'est sûr que si on continue à faire des performances comme ça, il a raison de se poser des questions.

" C'est marrant car c'est tout le temps quand l'Aviron va mal qu'on en parle "

Francis Salagoity a également évoqué l'idée d'un grand club basque...