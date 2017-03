TOP 14 - Stade toulousain - La Rochelle : "Si les Rochelais peuvent nous éliminer…"

A huit journées de la fin du championnat, tout le monde a fait ses comptes et avec quatre points de retard sur Pau, sixième, les coéquipiers de Thierry Dusautoir savent tous qu’ils n’ont quasiment plus aucun droit à l’erreur. A domicile, où ils se sont déjà inclinés face à Toulon (15-32) et Pau (10-20), c’est même carrément interdit. "On n’a pas le droit de se tromper car si on perd, ce sera très dur de se qualifier" estime ainsi Census Johnston.

C’est l’avis de beaucoup de monde mais pas forcément celui de William Servat : "Match de la dernière chance ? C’est une formule de journalistes, ça" coupe l’entraîneur des avants. "C’est un match important car le faux-pas contre Pau nous met dans une obligation de résultat, pas d’urgence" jure-t-il.

" Il y a beaucoup de pression sur nous... (McAlister) "

Dimanche, la pression sera pourtant bien là, sachant qu’en fonction des résultats de Pau à Bayonne et du Racing 92 à Grenoble, la veille, les Toulousains pourraient même compter un débours plus important encore sur les six premiers. "C’est vrai que de se retrouver huitième à ce moment-là de la saison, cela ne nous est jamais arrivé. Il y a beaucoup de pression sur nous, c’est certain, mais comme nous le demande Ugo (Mola, ndlr), on essaie de ne pas trop écouter ce qui se dit. Il reste huit matches et il faudra en gagner six, peut-être" estime pour sa part McAlister.

Sans doute préféré à Doussain à l’ouverture, l’ex-All Black affirme "que c’est possible" même si le calendrier d’ici à la fin de la phase régulière n’offre aucun répit aux hommes de Mola qui devront se déplacer chez quatre concurrents directs : Brive, l’UBB, Toulon et Castres. D’où l’impérieuse obligation de faire le plein à domicile. Face à la meilleure équipe du Top 14 à l’extérieur (4 victoires en 8 matchs), le défi est de taille.

La Rochelle n’a jamais gagné à Toulouse…

"Ils sont arrivés vendredi m’a-t-on dit" sourit McAlister qui annonce la couleur : "Ça va être la guerre" . Mais alors que La Rochelle est invaincue depuis le 19 novembre (5 victoires et 1 nul) et vient de s’imposer à Toulon lors de son dernier déplacement (23-20), Census Johnston l’affirme : "On vit des moments pas faciles mais nous ne sommes pas une mauvaise équipe" .

Juste un peu moins bonne que le co-leader du Top 14 ? Si l’on se fie aux chiffres, oui, puisque les hommes du duo Collazo - Garbajosa (260 matches à eux deux sous le maillot toulousain), n’ont perdu que quatre fois en dix-huit journées, soit cinq fois de moins que Toulouse (!). Et puisqu’ils n’ont jamais gagné de leur histoire à Toulouse, l’occasion est belle pour eux de confirmer leur nouvelle dimension.

" On maîtrise largement notre avenir (Servat) "

Et d’écarter un concurrent ô combien rodé aux phases finales ? "Si les Rochelais peuvent nous éliminer, ils le feront, et franchement, à leur place je ne m’en priverai pas" répond un joueur à l'abri des micros. L’hypothèse confirme les souffrances récurrentes d’une équipe toulousaine qui n’a pas raté une qualification depuis plus de 40 ans mais qui n’est jamais apparue aussi vulnérable qu’aujourd’hui.

