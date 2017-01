TOP 14 - Stade toulousain : À Toulouse, le pack est impec’ !

Servat - Bouilhou, un duo complémentaire… Arrivé l’été dernier pour s’occuper de la touche, Jean Bouilhou a très rapidement trouvé sa place au sein du staff toulousain. Habitué des lieux, lui qui a porté pendant quatorze ans le maillot toulousain, l’ancien capitaine a également permis à William Servat de se "recentrer" sur ce qu’il sait faire de mieux : la mêlée.

Un attelage qui donne entière satisfaction et qui permet à chacun d’optimiser ses compétences. Les rôles sont bien déterminés et cela donne du confort à tout le monde estimait récemment Bouilhou tandis que William Servat se demandait lui comment il avait pu faire avant. Un satisfecit également partagé par les joueurs qui, unanimement, louent tous le travail du binôme. Résultat : souvent en souffrance la saison dernière, parfois en touche, parfois en mêlée, le pack toulousain est aujourd’hui devenu l'un des plus compétitifs d’Europe.

En mêlée, de "jeunes gros" qui font mal…

Appelé mardi après-midi en remplacement de Camille Chat, Christopher Tolofua (23 ans 4 selections) a retrouvé l’équipe de France deux ans et demi après sa dernière convocation. Un label international que le talonneur partage avec son coéquipier Cyril Baille (23 ans), rappelé après une Tournée d’automne convaincante. Une juste récompense puisque cette saison, avec Dorian Aldegheri (23 ans), ces "jeunes gros" , dixit un coéquipier taquin, ont insufflé un vent de fraîcheur sur la première ligne du Stade toulousain, "l'une des meilleures de France" selon plusieurs adversaires croisés ces derniers mois.

Christopher Tolofua (Toulouse) - janvier 2017Icon Sport

Si l’on ajoute Julien Marchand (21 ans), appelé à prendre la place de Tolofua la saison prochaine, puisque ce dernier a signé aux Saracens, les jeunes pousses toulousaines ont clairement répondu aux attentes du staff qui les a régulièrement alignés tous les trois ensemble cette saison. "Historiquement, le Stade toulousain a toujours eu une bonne mêlée, et il est très important pour les joueurs actuels de s'inscrire dans la continuité" estimait le talonneur italien Ghiraldini il y a peu. C’est en bonne voie et les arrivées prochaines de piliers plus expérimentés comme Lucas Pointud (29 ans) et Charlie Faumuina (30 ans) devraient empêcher cette jeunesse triomphante de s’endormir sur ses lauriers.

Des anciens "poussés au cul"

Révélation, renouveau et supplément d’âme… Si la mêlée semble sur le point de retrouver ses lettres de noblesse, le reste du pack toulousain s’est également souvent hissé au niveau cette saison. Le fruit d’un savant mélange de jeunes aux dents longues, comme la révélation François Cros (22 ans) ou l’éclosion, encore à confirmer mais tant attendue d’Edwin Maka (23 ans), d’anciens en plein renouveau comme Iosefa Tekori (33 ans), particulièrement bon depuis quelques mois, et d’anciens jeunes comme Tala Gray (26 ans) ou Carl Axtens (25 ans) souvent performants quand on fait appel à eux.

Joe Tekori (Toulouse) - 31 décembre 2016Icon Sport

"Poussés au cul" pour reprendre l’expression d’un joueur, certains (Johnston, Steenkamp, Maestri, Dusautoir) ont également su élever leur niveau pour continuer d’exister aux yeux d’un staff où les cartes de visite des uns et des autres ne pèsent que très peu dans ses choix. À ne pas négliger non plus dans cette mission collective du pack toulousain, les départs prochains de plusieurs joueurs influents du vestiaire comme Albacete, Lamboley, Johnston, Steenkamp, Tolofua et Camara voire peut-être Dusautoir. Un supplément d’âme pour une confrérie d’avants qui aimerait sans aucun doute se quitter de la plus belle des façons…