TOP 14 - Stade français - Stade toulousain, Clermont - Toulon... les pronos de rugbyrama.fr

Les matches phares

La Rochelle - Castres

Le contexte : Sur un nuage depuis le début de la saison, le Stade rochelais s'avance de plus en plus comme une évidence parmi les équipes qui prendront part aux phases finales. Les Maritimes, co-leaders, reçoivent samedi soir une autre formation en forme et qui souhaite s'inviter à la fête en fin d'exercice. Le CO et sa grosse dynamique de 4 victoires en 5 matches seront-ils en mesure de ramener les Maritimes - toujours invaincus à la maison - sur terre ? C'est l'une des interrogations du week-end !

Notre avis : On voit bien les Rochelais poursuivre leur bout de chemin en haut du classement. Victoire de La Rochelle, bonus défensif pour Castres.

Stade français - Toulouse

Le contexte : Le Clasico a certes perdu de sa superbe mais ce choc ne sera pas pour autant dénué d'enjeux dimanche. Fort de sa victoire sur Clermont, le Stade toulousain doit désormais prendre des points à l'extérieur pour distancer ses poursuivants dans la course au Top 6. Chaque week-end est désormais crucial pour la formation haut-garonnaise. Miraculés contre Brive, les Parisiens ne sont eux vraiment pas au mieux et se morfondent dans le ventre mou du championnat.

Notre avis : On tente un coup avec Toulouse qui s'impose à Paris au terme d'une partie très serrée. Bonus défensif pour le Stade français.

Clermont - Toulon

Le contexte : C'est le grand rendez-vous du rugby français depuis quelques saisons. Dimanche soir en clôture de cette 16e journée, l'ASM - qui a vu La Rochelle revenir à sa hauteur - cherchera à se relancer après 2 défaites en 3 rencontres (à Pau et Toulouse) face à un RCT qui semble être sur la bonne voie depuis quelques semaines. 4e, les Toulonnais restent eux sous la menace de Castres, Toulouse, l'UBB ou le Racing.

Notre avis : Toulon devrait faire le déplacement quelque peu amputé. Succès de Clermont.

Les autres rencontres

Montpellier - Bordeaux-Bègles

Le contexte : On n'était pas loin du match phare là aussi entre deux équipes qui visent les phases finales en fin de saison. Mais attention danger pour l'UBB, qui a glissé de la 2e à la 7e place en un mois et qui reste sur 3 revers de rang en Top 14. Déjà éjecté du Top 6, Bordeaux-Bègles pourrait bien s'éloigner encore plus de la qualification sur le terrain d'un MHR solide 3e du championnat et qui enregistre d'importants retours dans son effectif (Nadolo, Martin, Nariashvili et Kubriashvili), au contraire de Girondins pas épargnés par les blessures (Talebula, Marais, Saili, Poirot, Rey, Tauleigne...).

Notre avis : Victoire de Montpellier sans aucun bonus.

Brive - Grenoble

Le contexte : Le match aller avait été plus que mouvementé ! Pas de revanche dans l'air mais deux formations mals en point au classement. Le CAB, malgré sa solidité à la maison, est coincé à la 11e place après avoir raté pour quelques secondes un gros coup au Stade français. Le FCG est lui toujours relégable avec 10 longueurs de retard sur Lyon. Les Isérois encaissent surtout beaucoup trop de points et n'ont remporté qu'un de leur 7 derniers matches.

Notre avis : Succès de Brive à domicile.

Pau - Lyon

Le contexte : Un match qui pourrait bien définir le destin de la Section paloise dans cette deuxième partie de saison. 9e derrière les gros calibres du championnat grâce à une première série de 3 victoires consécutives en Top 14, les Béarnais sont à un tournant : peuvent-ils espérer mieux ou doivent-ils se contenter d'assurer le maintien ? Le Lou, qui n'a toujours pas gagné hors de ses bases, veut lui se donner de l'air par rapport à la zone rouge.

Notre avis : On va miser sur Pau avec un bonus pour Lyon.