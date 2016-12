TOP 14 - Stade français - CABCL : Et si après un joyeux Noël, Brive s'offrait un réveillon magique ?

Depuis l’instauration des journées de fêtes dans le cadre du Top 14, Brive n’a jamais réussi à remporter ses deux rencontres. Lancé idéalement par un bon bloc européen et une victoire face au promu lyonnais, le CAB semble pouvoir rêver de cumuler cadeau de Noël et étrennes de début d’année cette fois.

"On sait qu’à cette période de l’année, il faut faire attention aux abus qui se ressentent immédiatement sur la balance. Tu ne peux pas gagner un match en ayant l’impression de trainer un sac de pierre sur le dos et donc c’est essentiel de rester professionnel dans ces périodes de fêtes. Les garçons ont été raisonnables pour cette coupure de Noël et ont repris l’entrainement avec des états de forme et de poids plutôt convenables" . Nicolas Godignon aime les métaphores et serait ravi d’être gâté une nouvelle fois par ses joueurs ce samedi.

Le plus beau des cadeaux ? La sérénité

Sur cette fin d’année et le début 2017, Brive va affronter l’ensemble de ses concurrents directs pour le maintien en Top 14. Après la réception de Lyon, et en attendant Grenoble et Bayonne début janvier, Brive se déplace à Paris pour affronter le Stade français. Une période décisive dans leur saison de Top 14 que les Corréziens entendent mener au mieux pour s’offrir de la sérénité.

Guillaume Ribes (Brive) - décembre 2016Icon Sport

"On va jouer en décembre et janvier toutes les équipes qui sont dans la même partie de tableau que nous. C’est une période très importante bien sûr, mais on va prendre les matches les uns après les autres, avec la volonté de prendre des points à domicile comme à l’extérieur, pour essayer de faire le break dans la course au maintien. Face au Stade français, nous voulons faire le meilleur match possible et rester proche au score, pour faire douter les Parisiens et pourquoi pas rapporter un petit quelque chose de là-bas" explique le troisième ligne sud-africain Petrus Hauman.

S’offrir un 2e exploit à l'extérieur

Un second succès lors de cette période de fêtes permettrait aux Limousins de faire un écart significatif avec la seconde partie du classement. Mais Brive n’a plus remporté deux matches de suite depuis septembre en Top 14 et son dernier succès à l’extérieur avec son exploit à Toulon lors de la troisième journée. Une seconde victoire consécutive en championnat peut-elle être envisagée sur la pelouse de Jean-Bouin ? Les hommes de Nicolas Godignon n’ont plus gagné à Paris depuis 2010.

Nicolas Godignon (Brive) - décembre 2016Icon Sport