TOP 14 - Sergio Parisse se "pose des questions" sur l'avenir du Stade français

Depuis onze ans au Stade français, Sergio Parisse est préoccupé en ce moment... Dans les colonnes de L'Équipe ce jeudi, le capitaine parisien revient sur les nombreux départs qui vont toucher le club en fin de saison.

"Bien sûr que j'aimerais que le club investisse plus d'argent pour garder certains joueurs. Mais ce n'est peut-être pas le souhait de la famille Savare, et il faut le respecter. Le président s'est peut-être rendu compte qu'il dépensait trop d'argent. Alors peut-être qu'il préfère prendre un risque sur le plan sportif et avoir un modèle éconpmique plus intéressant. On verra les résultats" , estime Parisse.

" Je veux savoir quelles sont les réelles ambitions du club "

Et clairement, le numéro 8 italien se "pose des questions" . "C'est pourquoi j'ai demandé à rencontrer Thomas Savare et son père, Jean-Pierre, pour mieux comprendre le projet du club et avoir des réponses. J'ai 33 ans, j'ai prolongé jusqu'en 2020, je pourrais me dire : "Je finis ma carrière tranquille". Mais ce n'est pas ma philosophie. Je ne suis pas un médiocre, je suis un compétiteur, j'ai envie de gagner. Je veux savoir quelles sont les réelles ambitions pour les années à venir" .

Sergio Parisse (Stade français) Icon Sport

Avant de rappeler qu'il aurait très bien pu quitter le navire l'an passé : "J'aurais pu partir et gagner plus d'argent. J'ai fait des concessions car ce club m'a tout donné. J'ai également crée des liens forts avec de nombreux mecs. Aujourd'hui, je peux dire que personne n'aime plus ce club que moi. Ce n'est pas de l'arrogance" . Et de poursuivre : "J'aimerais mener ce nouveau groupe, mais je ne peux pas être seul. il faut avoir sept ou huit joueurs cadres pour mener ce nouveau projet" . Le message a le mérite d'être clair.

Retrouvez l'intégralité de son intervention en page 19 de L'Équipe du jour.