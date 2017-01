TOP 14 - Section paloise : À Pau, le diamant Louis Dupichot est en train de se polir

En illustrant le mois de janvier de son calendrier 2017 par deux photos de Louis Dupichot en action, la Section paloise a fait preuve de prémonition. Le jeune ailier droit a-t-il voulu fêter cet événement à sa façon samedi dernier ? Toujours est-il que son excellente prestation face à Montpellier, à quelques heures de la nouvelle année, lui a valu d'être désigné homme du match avec deux essais somptueux à la clé, inscrits en première période.

Le numéro 14 vert et blanc a retrouvé ses jambes de feu et tourné la page avec des blessures qui l'empoisonnaient ces derniers temps. "Ça fait plaisir de marquer des essais d'autant que je n'en ai pas beaucoup inscrits depuis le début de la saison" , avouait-il à l'issue du match. Avec trois essais au compteur, il reste tout de même loin du bilan de son partenaire de l'aile opposée Watisoni Votu, qui pour sa part en dénombre sept. Arrivé du Racing sous forme de prêt à l'intersaison, le Parisien est considéré comme un des espoirs du rugby tricolore à son poste. À Pau, il acquiert du temps de jeu, de l'expérience et progresse aux côtés de joueurs talentueux tels que Conrad Smith et Colin Slade.

Louis Dupichot (Pau) - 31 décembre 2016AFP

Un joueur à part

Pétri de qualités, Louis Dupichot gagne en assurance et démontre à chaque sortie l'étendue de son énorme potentiel. "Il est véloce, rapide et se balade énormément sur le terrain" , précise Jean-Marc Soubervie, ancien ailier des Vert et Blanc, consultant sur France Bleu Béarn. "Il a un sens développé de l'anticipation, une bonne caisse et se propose énormément dans le jeu. Il avance en conservant le ballon" .

À ces qualités affichées sur le pré, il convient de rajouter son énorme appétit à progresser pour réussir. "C'est un gros travailleur qui se donne les moyens de réussir" , insiste le vice-président Yannick Le Garrérès. "Il fait preuve d'une grande fraîcheur et d'un excellent état d'esprit. Sa 'french touch' et ses appuis de feu en font un joueur à part. Il appartient à cette jeune génération française que nous aimons marier à la culture des All Blacks dont s'est imprégnée la Section" .

Louis Dupichot (Section paloise) - 31 décembre 2016Icon Sport

À l'énumération de ses qualités et à sa marge de progression qui pourrait le conduire un jour à frapper à la porte de l'équipe de France, il serait don souhaitable de le conserver dans l'effectif palois la saison prochaine, d'autant qu'il fait partie des joueurs issus de la formation française (JIFF). Or, Louis Dupichot en contrat avec le Racing, a été prêté pour une saison au club Béarnais.

Omerta sur l'avenir

Et concernant son avenir en Vert et Blanc, personne ne souhaite pour le moment s'étendre sur le sujet. L'ailier déclarait récemment : "Il y a certes des discussions, mais je ne peux rien dire de plus. Je me concentre sur mes matches" . Quant aux dirigeants, ils ne se montrent guère plus bavards, même si derrière le discours officiel, on mesure que ce doué du rugby bénéficie d'une grosse côte.

"La Section souhaite avoir un avenir avec lui, par conséquence nous voulons aller plus loin" , confie Yannick Le Garrérès. "Pour cela, nous discutons avec le Racing et le joueur car la décision ne pourra être que tripartite" . Le Racing envisage-t-il de laisser sa pépite plus longtemps aux pieds des Pyrénées alors que Rokocoko et Andreu ont tous deux plus de trente ans ? Pas sûr, compte tenu des progrès effectués par son numéro 14 en Béarn d'autant que ses prouesses ne laissent pas les spécialistes indifférents.

Louis Dupichot avec les Barbarians français face à l'Australie - novembre 2016Icon Sport

Sa sélection obtenue avec les Barbarians français, en novembre dernier, face à l'Australie à Bordeaux, en est l'une des illustrations. Une rencontre au cours de laquelle les Baa-Baas ont joué à l'image du jeune Dupichot, en faisant vivre le ballon pour vaincre les Wallabies, au terme d'un match au jeu accompli. Un jeu complet qui n'est pas sans rappeler celui pratiqué par la Section paloise, permettant de classer les Vert et Blanc parmi les équipes les plus agréables à voir évoluer ces derniers temps.