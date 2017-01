TOP 14 - RCT - La Rochelle : Mayol a ovationné Maxime Mermoz, qui va quitter Toulon pour Leicester

Au coup d'envoi de Toulon - La Rochelle, en ouverture de la 17e journée de Top 14, le vice-champion du monde 2011 a effectué seul son entrée sur la pelouse, et reçu une ovation de la part du public du stade Mayol. "Merci Max", ont également écrit des supporters sur une banderole déployée dans une tribune du stade toulonnais.

En manque de temps de jeu cette saison, le trois-quart centre a profité de l'appel de Mathieu Bastareaud en équipe de France, après les forfaits de Wesley Fofana puis d'Henry Chavancy, pour vivre sa dernière titularisation aux côtés de Ma'a Nonu. Il devrait recevoir lundi sa lettre de sortie des mains du président Mourad Boudjellal et s'engager dans la foulée avec les Tigers en tant que joker médical de l'international anglais Manu Tuilagi, blessé à un genou et forfait pour le reste de la saison.

Arrivé au club en 2012, l'ancien Toulousain et Perpignanais a vécu une période dorée dans le Var : trois titres de champion d'Europe (2013, 2014, 2015) et un titre de champion de France (2014), plus deux finales perdues (2013 et 2016). Il avait auparavant déjà remporté deux boucliers de Brennus avec le Stade toulousain (2008) et l'Usap (2009).

Un autre défi l'attend en Angleterre : participer au sauvetage des Tigres, éliminés de la Coupe d'Europe après une dernière humiliation à domicile face à Glasgow (0-43) et qui restent sur trois défaites en championnat. Mermoz effectue le trajet inverse de Richard Cockerill, limogé début janvier du poste de manager général de Leicester, son club formateur, qu'il occupait depuis 2010 et qui a rejoint son compatriote Mike Ford sur la Rade en tant que consultant.