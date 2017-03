Top 14, Racing 92 - Yannick Nyanga blanchi par la commission antidopage

Entendu fin janvier par la commission de lutte contre le dopage de la FFR, Yannick Nyanga a finalement été innocenté selon L'Equipe. Le troisième ligne international (33 ans, 46 sélections) du Racing 92 avait présenté un "résultat anormal" à l'higénamine lors d'un contrôle de l'AFLD (Agence Française de Lutte contre le Dopage) au mois d'octobre.

Au moment où sa convocation avait été rendue officielle, l'ancien de Béziers et Toulouse avouait ne pas comprendre ce qu'il lui arrivait dans Le Parisien : "Je pense être une personne honnête, responsable et réfléchie. Mais je ne comprends pas comment je peux me retrouver la-dedans" .

Brice Dulin dans les airsIcon Sport

Dulin également innocenté ?

Son partenaire Brice Dulin avait connu la même situation lors d'un contrôle quelques jours avant le test-match de novembre face à la Nouvelle-Zélande (19-24). Les deux joueurs avaient alors clamé leur innocence, mettant en cause ce brûleur de graisse. De plus, jusqu'au 31 décembre, la molécule en question ne figurait pas nommément sur les lites des substances interdites.

Insistant sur le caractère involontaire de la prise de cette substance, Yannick Nyanga a obtenu gain de cause, ce qui devrait probablement être le cas également pour son coéquipier de club, entendu lors d'une autre séance. Cependant, dans les deux cas, l'AFLD pourrait demander un contre-expertise.