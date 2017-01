TOP 14 - Racing 92 : Wenceslas Lauret annoncé blessé pour les Bleus mais titulaire contre Lyon

Le sélectionneur des Bleus Guy Novès avait en effet indiqué mercredi dernier, après l'annonce du groupe retenu pour l'ouverture du Tournoi en Angleterre le 4 février, ne pas avoir retenu Lauret (27 ans, 12 sélections) car il avait été annoncé blessé par le staff du Racing 92.

L'encadrement des Bleus et celui du XV du France se sont livrés cette semaine à une passe d'armes. Le sélectionneur des Bleus Guy Novès a en effet regretté que Eddy Ben Arous, Camille Chat et Henry Chavancy aient été alignés d'entrée samedi dernier en Coupe d'Europe dans un match sans enjeu pour le club francilien face au Munster, pour finalement se blesser et déclarer forfait pour le stage du XV de France qui débutait le lendemain.

Au côté de Lauret en troisième ligne sur le terrain du Lou figurera l'international Bernard Le Roux, qui disputera son premier match depuis sa blessure à une cuisse le 24 septembre à Castres.