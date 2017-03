TOp 14 - Racing 92 : Laurent Labit ne conteste pas le carton rouge de Chris Masoe mais…

Après un long arbitrage vidéo, l’arbitre M. Gaüzère a décidé de sortir un rouge à l’encontre de Masoe. Interrogé sur cette décision en conférence de presse, Laurent Labit, l’entraîneur des Franciliens, a déclaré : "Je ne veux pas contester le carton […] Ce qui me gêne davantage, c’est au cours du match après d’avoir vu des situations quasiment similaires avec un plaquage de Hunt sur Nakarawa qui retombe sur la tête (où) il n’y a même pas de vidéo, un plaquage haut (de Kimlin) sur Brice Dulin (où) on ne revient même pas à l’avantage… Il y a eu des situations dans le match qui m’ont parues un peu difficiles et différentes des deux côtés. Après, on ne peut pas donner tort à l’arbitre sur la décision de la 5e minute mais c’est sûr qu’à partir de là, cela devenait très difficile pour nous" .