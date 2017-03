Top 14 - Racing 92 - Clermont, Bordeaux-Bègles - Toulouse... Nos pronos pour la 22e journée

Les matches phares

Racing 92 – Clermont

Le contexte : Après l'épisode de la fusion avortée, les Franciliens retrouvent enfin les terrains, le tout devant leur public, alors qu'ils sont toujours en course pour la qualification en phase finale. Pour les Auvergnats, la défaite face aux Montpelliérains a été ratrappée avec une prestation aboutie contre les Palois. Mais l'ASM dispute un quart de finale de Champions Cup dans une semaine face au RCT. Vont-ils en garder sous la pédale ?

Notre avis : Nous voyons le Racing 92 l'emporter et Clermont repartir avec le bonus défensif.

Qui va l'emporter ? Sondage 2081 vote(s) Racing 92 Match nul Clermont Qui va l'emporter ? Racing 92 Racing 92 Match nul Match nul Clermont Clermont 2081 vote(s) Qui va l'emporter ? Racing 92 Racing 92 Match nul Match nul Clermont Clermont 2081 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Racing 92 Racing 92 Match nul Match nul Clermont Clermont 2081 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Racing 92 Racing 92 Match nul Match nul Clermont Clermont 2081 vote(s) Qui va l'emporter ? Racing 92 Racing 92 Match nul Match nul Clermont Clermont 2081 vote(s)

Henry Chavancy (Racing 92) appelé avec le XV de FranceIcon Sport

Bordeaux-Bègles – Toulouse

Le contexte : Lors de ce derby de la Garonne, Bordelo-Béglais et Toulousains jouent très gros en vue de la qualification. Les deux formations ont connu une période compliquée dernièrement en termes de résultats et ils ont grillé pas mal de jokers en vue de l'obtention d'une place qualificative pour les barrages. Les Haut-Garonnais auraient la bonne idée d'aller faire un coup en Gironde. Mais vont-ils mettre toutes leurs forces dans la bataille avant le quart de finale de Coupe d'Europe au Munster ?

Notre avis : Nous misons sur une grosse cote avec un match nul.

Qui va l'emporter ? Sondage 2082 vote(s) Bordeaux-Bègles Match nul Toulouse Qui va l'emporter ? Bordeaux-Bègles Bordeaux-Bègles Match nul Match nul Toulouse Toulouse 2082 vote(s) Qui va l'emporter ? Bordeaux-Bègles Bordeaux-Bègles Match nul Match nul Toulouse Toulouse 2082 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Bordeaux-Bègles Bordeaux-Bègles Match nul Match nul Toulouse Toulouse 2082 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Bordeaux-Bègles Bordeaux-Bègles Match nul Match nul Toulouse Toulouse 2082 vote(s) Qui va l'emporter ? Bordeaux-Bègles Bordeaux-Bègles Match nul Match nul Toulouse Toulouse 2082 vote(s)

Stade français – Toulon

Le contexte : En grève la semaine dernière pour protester contre le projet de fusion avec le Racing 92, les Parisiens ont finalement obtenu gain de cause. Mais où en sont-ils au niveau physique et mental ? C'est la question que tout le monde se pose alors que les Toulonnais, eux, ont laissé échapper un succès qui leur tendait les mains à Grenoble. Lundi, les Varois ont également appris que Mike Ford laisserait la place à Fabien Galthié l'an prochaine en tant que directeur sportif. Pour les retrouvailles à Jean-Bouin, nul doute que les coéquipiers de Sergio Parisse vont être poussés par leurs supporters et qu'ils auront à coeur de briller.

Notre avis : Parce que ce match aura une forte portée symbolique, nous donnons un léger avantage à Paris. Bonus défensif pour le RCT.

Qui va l'emporter ? Sondage 2022 vote(s) Stade français Match nul Toulon Qui va l'emporter ? Stade français Stade français Match nul Match nul Toulon Toulon 2022 vote(s) Qui va l'emporter ? Stade français Stade français Match nul Match nul Toulon Toulon 2022 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Stade français Stade français Match nul Match nul Toulon Toulon 2022 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Stade français Stade français Match nul Match nul Toulon Toulon 2022 vote(s) Qui va l'emporter ? Stade français Stade français Match nul Match nul Toulon Toulon 2022 vote(s)

Les joueurs du Stade français célébrant un essai contre l'UBBIcon Sport

Les autres rencontres

Grenoble – Castres

Le contexte : Si la semaine n'a pas été de tout repos sous fond d'affaire extra-sportive, le FCG a prouvé la semaine passée qu'il avait du coeur en arrachant un match nul contre Toulon. Les Tarnais, eux, sont sous la menace des Toulousains pour la 6e place, dernière qualificative pour les phases finales.

Notre avis : Grenoble part favori. Le CO, lui, devrait pouvoir accrocher un bonus défensif.

Qui va l'emporter ? Sondage 1975 vote(s) Grenoble Match nul Castres Qui va l'emporter ? Grenoble Grenoble Match nul Match nul Castres Castres 1975 vote(s) Qui va l'emporter ? Grenoble Grenoble Match nul Match nul Castres Castres 1975 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Grenoble Grenoble Match nul Match nul Castres Castres 1975 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Grenoble Grenoble Match nul Match nul Castres Castres 1975 vote(s) Qui va l'emporter ? Grenoble Grenoble Match nul Match nul Castres Castres 1975 vote(s)

Lyon – Bayonne

Le contexte : Avec 11 longueurs d'avance sur Grenoble, le premier relégable, le LOU a quasiment assuré son maintien en Top 14. Les Bayonnais, eux, ont encore une infime chance de se sauver depuis l'annulation de la fusion entre le Racing 92 et le Stade français. Mais les Basques ont au moins prouvé qu'ils n'avaient pas totalement abandonné.

Notre avis : Lyon a la faveur de nos pronostics.

Qui va l'emporter ? Sondage 1675 vote(s) Lyon Match nul Bayonne Qui va l'emporter ? Lyon Lyon Match nul Match nul Bayonne Bayonne 1675 vote(s) Qui va l'emporter ? Lyon Lyon Match nul Match nul Bayonne Bayonne 1675 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Lyon Lyon Match nul Match nul Bayonne Bayonne 1675 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Lyon Lyon Match nul Match nul Bayonne Bayonne 1675 vote(s) Qui va l'emporter ? Lyon Lyon Match nul Match nul Bayonne Bayonne 1675 vote(s)

Napolioni Nalaga (Lyon) face à Montpellier - 5 mars 2017Icon Sport

Pau – La Rochelle

Le contexte : Les deux meilleures équipes de ce début d'année civile s'affrontent au Hameau. Corrigés à Clermont le week-end dernier, les Béarnais sont en quête de rachat alors que les Rochelais ne sont pas dans l'obligation de l'emporter pour conserver leur première place. Mais leur spirale positive est impressionnante.

Notre avis : Victoire de la Section paloise d'une courte tête et un point de bonus défensif pour le Stade rochelais.

Qui va l'emporter ? Sondage 2094 vote(s) Pau Match nul La Rochelle Qui va l'emporter ? Pau Pau Match nul Match nul La Rochelle La Rochelle 2094 vote(s) Qui va l'emporter ? Pau Pau Match nul Match nul La Rochelle La Rochelle 2094 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Pau Pau Match nul Match nul La Rochelle La Rochelle 2094 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Pau Pau Match nul Match nul La Rochelle La Rochelle 2094 vote(s) Qui va l'emporter ? Pau Pau Match nul Match nul La Rochelle La Rochelle 2094 vote(s)

Brive – Montpellier

Le contexte : Toujours aussi redoutable sur sa pelouse, le CABCL n'a pas l'habitude de faire des cadeaux à ses adversaires. Ça tombe bien, les Montpelliérains n'y comptaient pas vraiment.

Notre avis : Succès de Brive, bonus défensif pour Montpellier.