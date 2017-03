TOP 14 - Racing 92 : Brice Dulin innocenté par la FFR ?

C'est du moins ce que nous apprend le site RMC Sport, qui rappelle toutefois que l'AFLD peut encore examiner le dossier. Accusés après un contrôle révélant un taux anormal d'higénamine, Yannick Nyanga et Brice Dulin avait été entendus par commission de lutte contre le dopage de la Fédération Française de Rugby. Le premier avait été innocenté et ce serait donc au tour de Dulin de connaître la même sentence. Cependant, le dossier n'est pas encore totalement clos puisque comme pour l'affaire des corticoïdes, qui avait impliqué Dan Carter, Joe Rokocoko et Juan Imhoff, l'AFLD est en mesure de saisir l'affaire. En effet, l'agence a jusqu'au mois de mai pour entendre l'arrière francilien.