Top 14 - Racing 92 : Ali Williams mis à pied de manière conservatoire

Après la garde à vue d'Ali Williams ce samedi matin pour flagrant délit d'achat de cocaïne, le club du Racing 92 a informé avoir "mis à pied le joueur de manière conservatoire" . Le deuxième ligne néo-zélandais (35 ans, 77 sélections) est actuellement entre les mains de la justice en compagnie du Toulonnais James O'Connor.

Le communiqué du club francilien explique : "Un joueur du Racing 92 est au cœur d’une enquête pour achat et détention de cocaïne. Si la présomption d’innocence s’impose, le caractère de flagrant délit laisse augurer un développement fâcheux. Le Racing 92 est un club qui depuis sa naissance s’est structuré autour de deux piliers, l’exigence sportive, et l’éducation, le respect de valeurs qui construisent des hommes et de femmes exemplaires.

Dans ce cadre, il a été décidé de mettre à pied de manière conservatoire Ali Williams. Si l’enquête confirmait la détention de cocaïne et la transaction, ce serait non seulement un délit au regard de la loi mais aussi une faute lourde au regard de notre éthique. Nous voulons assurer nos partenaires, nos supporters de notre détermination totale à faire vivre nos valeurs, et nous tenons à présenter nos excuses à tous les amoureux du club et du sport pour le trouble causé, et les remercions pour leur fidélité".