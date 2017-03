TOP 14 - Pour une majorité d'amateurs de rugby, la fusion est "une mauvaise chose"

Un sondage qui nous apprend aussi qu'une courte majorité de Français ne s'intéressant pas particulièrement au rugby y sont plutôt favorables (51%). Même chose chez les Franciliens qui, à 53%, y voient une bonne chose. En revanche, l'opposition est massive dans le sud-ouest de la France, terre de rugby, où 64% des sondés déclarent être opposés à une telle fusion.

A une immense majorité, Français (89%) et amateurs de rugby (83%) estiment que cette fusion est avant tout dictée par des questions économiques, comme l'ont d'ailleurs expliqué les présidents des deux clubs Jacky Lorenzetti (Racing 92) et Thomas Savare (Stade français). Par ailleurs, 80% de ceux qui suivent le rugby déplorent la disparition d'une partie de l'histoire du rugby (69% pour l'ensemble de la population) et 77% regrettent le manque de concertation entourant cette fusion.

Le public du Stade françaisIcon Sport

Une future grande équipe qui aura peu de supporters

Enfin, seule la moitié des Français (50%) et des amateurs de rugby (51%) pensent que la fusion sera une réussite sportive. 58% de ceux qui suivent le rugby pensent même que la future équipe ne parviendra pas à réunir les supporteurs des deux clubs. Le Stade français et le Racing 92 font partie des plus vieux clubs du rugby français et sont également les deux derniers champions de France. Ce sondage a été réalisé par la méthode des quotas sur un échantillon de 1006 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.