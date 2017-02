Top 14 - Pierre Mignoni (Lyon) : "Lionel Beauxis a l’expérience dont on aura besoin"

Les pépins physiques de Frédéric Michalak à Pau ont vraisemblablement convaincu les dirigeants lyonnais de répondre favorablement à la demande de Pierre Mignoni de faire venir un renfort de plus au sein de l’effectif. Outre les efforts financiers, cela va permettre à Lyon d’avoir de nouvelles solutions à l’ouverture. Car Michalak est aussi sollicité à la mêlée alors que son corps le fait souffrir… Et comme Romain Loursac (fracture péroné) ne peut plus dépanner en 10, Mike Harris était le dernier ouvreur de formation au sein de l’effectif.



"On est juste à ce poste et l’on joue sur la corde raide. On n’est pas en position de jouer au poker. C’est super que Lionel Beauxis nous rejoigne. Je vais l’accueillir dimanche soir et nous ferons une réunion lundi. C’est un joueur qui va vite postuler dans l’effectif, notamment pour le match de Montpellier (le 5 mars, ndlr). C’est très bien car c’est un joueur qui peut jouer en 15, qui butte, qui a un jeu au pied très long, un atout qui va nous aider dans ce secteur, et qui a l’expérience dont on aura besoin", a déclaré ce vendredi le manager Pierre Mignoni.