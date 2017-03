Top 14 - Perturbé dans son programme, Montpellier espère se remettre la tête à l'endroit à Brive

Le rugby français marche sur la tête, et pour n'importe quel observateur local, les derniers jours ont semblé au mieux hallucinants ou alarmants. Au pire, c'était un sentiment de dégoût bien prononcé. Alors imaginez pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude ! "Je vous avais dit, la première semaine après mon arrivée, le rugby français est unique. C'est toujours vrai" , s'amuse Jake White. Devant la presse, l'entraineur sud-africain a choisi de s'amuser de la situation, de ces retournements à répétition. Fusion, pas fusion, match reporté, pas reporté. Carrément annulé ? C'est en tout cas ce que semble souhaiter l'homme fort du staff héraultais.

Nemani Nadolo (Montpellier) face à Brive - 25 septembre 2016Icon Sport

"Je n'ai pas envie de jouer ce match. Ce n'est pas à moi d'en décider, mais quand je lis les articles, la Fédération a l'air de dire que c'est fini. Si Bernard Laporte et la Fédération disent qu'il n'y aura pas match, alors il n'y aura pas match, car on ne peut pas le jouer sans arbitre. Tout le monde en France dit qu'il faut être juste. Les entraineurs du Racing 92, quand on leur a posé la question de la fusion, ont répondu en public que ce n'était pas de leur domaine, et que la seule chose qui les intéressait était le match contre Montpellier. Et quand arrive le vendredi soir, que nous avons fait toute une semaine de préparation et qu'on nous annonce qu'il n'y aura pas match, ça ne peut pas être juste. Je me place dans une perspective française, et ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas attendre qu'on se prépare toute la semaine, pour devoir trouver une autre date" , argumente White. A qui on ne saurait pas vraiment donner tort en l'espèce.

Watremez : "A Brive, c'est le match le plus compliqué de l'année"

D'autant plus que son équipe espérait surfer sur la victoire bonifiée obtenue à Marcel-Michelin pour enchaîner avec la réception du Racing 92. Et rester sur sa lancée avant de se déplacer à Brive, jamais une mince affaire. "Quelques jours de repos sont toujours bons à prendre à ce moment de la saison" , philosophe Kélian Galletier, "même si après, c'est Brive, et qu'on s'attend à quelque chose de rugueux" . Doit-on d'ailleurs attendre d'une équipe qui a pris cinq points à Clermont qu'elle aille au moins s'imposer chez les Corréziens ? "Je ne crois pas ! Quand on connait l'équipe de Brive, avec ses valeurs et son mental hors norme, on sait que ce sera très difficile. Je crois que les Brivistes n'ont perdu qu'une fois chez eux cette saison, ça prouve qu'ils sont là, qu'ils ne trichent pas. Pour moi, c'est le match le plus compliqué de l'année" , estime Yvan Watremez.

Kelian Galletier (Montpellier)Icon Sport