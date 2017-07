Top 14 - Paul Goze : "Boudjellal ? Je suis satisfait qu'il soit élu"

Enfin ! Après plusieurs échecs, Mourad Boudjellal a réussi son pari : intégrer la LNR. Samedi, lors de l'Assemblé Générale de la Ligue à Montauban, l'homme fort de Toulon a été largement plébiscité (près de 70% des votes) pour devenir membre du Comité directeur. "Comme pour les autres candidats (le Bordelais Laurent Marti et l'Agenais Alain Tingaud ont été également élus, NDLR), je suis satisfait qu'il soit élu" , a déclaré Paul Goze, le patron de la LNR, dans Midi Olympique.

Paul Goze, le président de la LNRIcon Sport

Pour lui, cela va donner un souffle nouveau à la LNR puisque Boudjellal et Marti n'avaient jamais été au Comité directeur. "Ça permet un renouvellement et un peu de sang neuf. Et j'espère des idées nouvelles. Certaines seront suivies, d'autres non. Une idée n'est pas nécessairement bonne seulement parce qu'elle est nouvelle" .

" J'entretiens avec Mourad des rapports apaisés "

Souvent Mourad Boudjellal a eu par le passé des mots très durs envers le président de la LNR. Mais ce dernier estime que tout va bien entre eux. "J'entretiens avec Mourad des rapports apaisés, lorsque nous sommes en tête à tête. Lorsqu'il est dans les médias, c'est différent. Je pense qu'il avait une obligation de propos durs" .

Mourad Boudjellal, le président de Toulon - mai 2017Icon Sport

Des idées, le président varois a toujours montré qu'il en avait. Qu'il souhaitait faire avancer le rugby français. Mais sur certains points, il sera en désaccord. Et Goze a prévenu : "Quand les décisions seront prises, il devra ensuite en être solidaire. Il ne sera pas à part. Il donnera son point de vue, il le défendra mais à la fin, il faut normalement être solidaire de la décision prise par l'instance" .

L'intégralité de l'entretien de Paul Goze est à retrouver en page 22 de Midi Olympique...