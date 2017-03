TOP 14 - Pau vient au secours d'Oloron après l'incendie de sa tribune

"Nous allons organiser un match de préparation de Top 14" à Oloron, a fait savoir le vice-président de la Section paloise, Yannick Le Garrérès, dans le quotidien Sud-Ouest. Une rencontre amicale dont l'intégralité des recettes irait dans les caisses du FCO afin de leur venir en aide, "C’est un grand malheur pour le club... Perdre sa tribune, pour un club, c’est comme perdre son âme, son cœur" , a commenté le vice-président des Vert et Blanc avant de préciser avec émotion, "Ça ne nous laisse pas insensibles. On veut aider à notre mesure, en fonction des moyens et possibilités qui sont les nôtres. On en a parlé avec Simon Mannix, qui a tout de suite adhéré à cette idée."